Росія в 2003 р. відібрала у Фірташа половину бізнесу щодо постачання газу із Середньої Азії

Росія в 2003 році відібрала у Дмитра Фірташа половину бізнесу з постачання газу із Середньої Азії, заявив бізнесмен в інтерв'ю Bloomberg.

"Я не входив в їхній бізнес. Це вони увійшли в мій бізнес. Довелося поділитися з "Газпромом" усім, що я заробив самостійно", - наводить видання слова Д.Фірташа.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на Д.Фірташа, до 2003 року він самостійно контролював постачання із Середньої Азії близько 68 млрд куб. м газу на рік (із цього об'єму 14-17 млрд куб. м постачали до Європи, решту реалізовували в Україні).

Переговори між Д.Фірташем та росіянами тривали близько року, завершилися вони створенням нової компанії RosUkrEnergo з розподілом часток.

Як повідомлялося, трейдер RosUkrEnergo було створено влітку 2004 року "Газпромом" і Centragas Holding AG на паритетних засадах. RosUkrEnergo в 2006-2008 рр. виступала монопольним постачальником природного газу в Україну. Centragas Holding AG належить українським бізнесменам Дмитру Фірташу (90%) та І.Фурсіну (10%). У 2014 році "Газпром" і Centragas прийняли рішення про ліквідацію RosUkrEnergo.