Події

17:10 16.02.2017

Росія в 2003 р. відібрала у Фірташа половину бізнесу щодо постачання газу із Середньої Азії

Росія в 2003 році відібрала у Дмитра Фірташа половину бізнесу з постачання газу із Середньої Азії, заявив бізнесмен в інтерв'ю Bloomberg.

"Я не входив в їхній бізнес. Це вони увійшли в мій бізнес. Довелося поділитися з "Газпромом" усім, що я заробив самостійно", - наводить видання слова Д.Фірташа.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на Д.Фірташа, до 2003 року він самостійно контролював постачання із Середньої Азії близько 68 млрд куб. м газу на рік (із цього об'єму 14-17 млрд куб. м постачали до Європи, решту реалізовували в Україні).

Переговори між Д.Фірташем та росіянами тривали близько року, завершилися вони створенням нової компанії RosUkrEnergo з розподілом часток.

Як повідомлялося, трейдер RosUkrEnergo було створено влітку 2004 року "Газпромом" і Centragas Holding AG на паритетних засадах. RosUkrEnergo в 2006-2008 рр. виступала монопольним постачальником природного газу в Україну. Centragas Holding AG належить українським бізнесменам Дмитру Фірташу (90%) та І.Фурсіну (10%). У 2014 році "Газпром" і Centragas прийняли рішення про ліквідацію RosUkrEnergo.

ВАЖЛИВЕ

Банківський сектор України в 2017 р. може вийти на прибуткову діяльність

Енергосистема України до середини березня зможе стабільно працювати без відключення споживачів

Один український військовий загинув, четверо поранені в зоні АТО за добу

В ЄС закликали припинити блокаду поставок вугілля з окупованих територій Донбасу

Кабмін перегляне список товарів, які можна перевозити через лінію зіткнення на Донбасі

ОСТАННЄ

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" встановив блокпост на дорозі у с. Золотому на Луганщині

ЄС може отримати величезну кількість біженців у разі посилення агресії Росії проти України, - Аваков

Порошенко відзначає необхідність негайного початку робіт з переведення ТЕС з антрациту на вугілля газової групи

Порошенко заявив про намір розширити список заборонених до перевезення товарів на Донбасі будматеріалами та радіотоварами

Порошенко: Україна збільшила частку атомної енергетики з 47% до 60%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/fotoapparaty_dlja_podvodnoj_semki/ccid41.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА