ЄС може отримати величезну кількість біженців у разі посилення агресії Росії проти України, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков побоюється, що в разі посилення агресії з боку Росії проти України буде величезна кількість людських жертв, а Європа зіткнеться з новою хвилею біженців.

"Якщо Путін (президент РФ Володимир Путін - ІФ) буде далі загострювати свою агресію та вживатиме спроб вирішити питання військовим шляхом, наслідки будуть катастрофічними. Це буде катастрофа для України. Буде величезна кількість жертв, Україна може втратити державність та незалежність. Але також наслідки для Росії будуть катастрофічними. Я не впевнений, чи витримає режим Путіна можливі десятки тисяч власних жертв", - йдеться в інтерв'ю А.Авакова німецькому виданню Die Welt, українську версію якого міністр оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, якщо дійде до війни на винищення проти України, ЄС може отримати на своєму кордоні "велику область з озброєним до зубів російським маріонетковим режимом та надзвичайну кількість біженців".

"Наслідки цієї трагедії будуть для Європи набагато більшими, ніж сирійські. У своїй основі це цивілізаційне питання. Європа не може стояти у цьому конфлікті на боці Росії", - наголосив А.Аваков.