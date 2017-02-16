Банківський сектор України в 2017 р. може вийти на прибуткову діяльність

Національний банк України (НБУ) у 2017 році очікує виходу банківського сектора на прибуткову діяльність без урахування чинника ПриватБанку, повідомив НБУ на веб-сайті.

Як зазначено в повідомленні, основними чинниками, які сприятимуть прибутковій діяльності банків поточного року, є скорочення відрахувань до резервів та більш активне зростання процентних доходів завдяки пожвавленню кредитування реального сектора.

Як нагадує регулятор, у 2016 році було зафіксовано історично найвищий збиток банківського сектора - 159,4 млрд грн. Значний негативний результат банківської системи зумовлений переважно визнанням наприкінці минулого року ПриватБанком 135,3 млрд грн збитку, згенерованого доформуванням резервів за кредитними операціями.

НБУ також зазначає, що для інших платоспроможних банків відрахування до резервів у 2016 році порівняно з попереднім роком суттєво знизилися. Ця позитивна тенденція привела до зменшення їхніх сукупних збитків у 2,8 раза - до 24 млрд грн із 66,9 млрд грн у 2015 році. Зокрема, значно скоротила масштаби збитків за 2016 рік група державних банків - на 21,5 млрд грн.

Серед інших позитивних тенденцій для всієї банківської системи регулятор також відзначив зростання порівняно з 2015 роком чистого процентного доходу на 15% за рахунок зростання процентних доходів (на 4,6 млрд грн) на тлі зниження процентних витрат (на 1,2 млрд грн). Крім того, за підсумками минулого року зафіксовано зростання на 12% порівняно з підсумками 2015 року чистого комісійного доходу завдяки відновленню попиту на банківські послуги та підвищенню тарифів.

Загалом за підсумками 2016 року із 96 платоспроможних банків станом на 1 січня 2017 року 63 банки отримали прибуток у розмірі 10,8 млрд грн, 33 банки - збиток у 170,2 млрд грн. За результатами 2015 року зі 117 платоспроможних банків на 1 січня 2016 року 71 банк був прибутковим на загальну суму 5,2 млрд грн, 46 банків зазнали збитків загальним обсягом у 71,8 млрд грн.