Вхід до Українського інституту національної пам'яті облили червоною фарбою - В’ятрович

Двері та поріг будівлі Українського інституту національної пам'яті невідомі облили червоною фарбою, повідомив директор інституту Володимир В’ятрович.

"Тим часом під дверима Українського інституту національної пам'яті розлили червону фарбу і залишили наліпки "Славянская стража". Очевидно, це ті самі, хто нині напали на мене", - написав В.В’ятрович на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Раніше в четвер, 16 лютого, поліцейські затримали трьох осіб, які намагалися напасти на В.В’ятровича.

В.В’ятрович написав про інцидент на своїй сторінці у Facebook: "Якісь "хворі" в масках стояли перед Укрінформом, де мав відбутися мій звіт. Троє з них кинулися на мене - невдало для них. Зараз затримані поліцією. Звіт відбувся. А "хворим", напевно, таки варто частіше відвідувати спортзал".