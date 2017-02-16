Події

18:35 16.02.2017

Вхід до Українського інституту національної пам'яті облили червоною фарбою - В’ятрович

Двері та поріг будівлі Українського інституту національної пам'яті невідомі облили червоною фарбою, повідомив директор інституту Володимир В’ятрович.

"Тим часом під дверима Українського інституту національної пам'яті розлили червону фарбу і залишили наліпки "Славянская стража". Очевидно, це ті самі, хто нині напали на мене", - написав В.В’ятрович на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Раніше в четвер, 16 лютого, поліцейські затримали трьох осіб, які намагалися напасти на В.В’ятровича.

В.В’ятрович написав про інцидент на своїй сторінці у Facebook: "Якісь "хворі" в масках стояли перед Укрінформом, де мав відбутися мій звіт. Троє з них кинулися на мене - невдало для них. Зараз затримані поліцією. Звіт відбувся. А "хворим", напевно, таки варто частіше відвідувати спортзал".

ВАЖЛИВЕ

Бойовики завдали артудару по житловому сектору Авдіївки

У СММ заявляють про деескалацію ситуації на Донбасі

Троє бійців ЗСУ загинуло, четверо дістало поранень унаслідок обстрілів бойовиків

Банківський сектор України в 2017 р. може вийти на прибуткову діяльність

Енергосистема України до середини березня зможе стабільно працювати без відключення споживачів

ОСТАННЄ

Opposition in Ukraine demands lifting emergency measures in energy sector

Кабмін затвердив порядок відшкодування ув'язненими вартості свого утримання

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" встановив блокпост на дорозі у с. Золотому на Луганщині

ЄС може отримати величезну кількість біженців у разі посилення агресії Росії проти України, - Аваков

Росія в 2003 р. відібрала у Фірташа половину бізнесу щодо постачання газу із Середньої Азії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Cadillac
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА