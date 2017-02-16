Троє бійців ЗСУ загинуло, четверо дістало поранень унаслідок обстрілів бойовиків

Від початку доби і до 18:00 четверга, 16 лютого, бойовики здійснили 35 обстрілів населених пунктів і позицій Збройних сил України на Донбасі, внаслідок чого троє бійців ЗСУ загинуло, четверо дістало поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 35 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, четверо поранені", - йдеться у зведенні прес-центру станом на 18:00 четверга, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу у Facebook.

Так, на донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів і стрілецької зброї знову ж таки - Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер.

На луганському напрямку зі 120- і 82-міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів і стрілецької зброї - Лобачеве та Новоолександрівку.

"На маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів і стрілецької зброї - Мар’їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку", - йдеться у зведенні.