Події

18:56 16.02.2017

У СММ заявляють про деескалацію ситуації на Донбасі

Ситуація з безпекою на Донбасі покращилася, однак повного припинення вогню немає, констатує перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуг.

"Ситуація покращилася. Після загострення в Авдіївці та Ясинуватій попереднього тижня, останнього тижня ми фіксували менше випадків порушення режиму припинення вогню. Фактично воно знизилося на 75%. Наприклад учора ми спостерігали 200 вибухів порівняно з тисячами тижнем раніше. Можна сказати, що спостерігається більш-менш стабільний період деескалації", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

При цьому А.Гуг наголосив: "Повного припинення вогню, про що домовилася тристороння група в Мінську, не було досягнуто".

За його словами, "200 випадків порушення режиму припинення вогню - це все одно багато, оскільки кожна куля, мінометна міна або артилерійський снаряд можуть призвести до поранень".

А.Гуг поінформував, що на сьогодні до СММ ОБСЄ входить 721 спостерігач, і 603 із них працюють на сході України.

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