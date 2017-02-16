Кабмін затвердив порядок відшкодування ув'язненими вартості свого утримання

- Кабінет Міністрів України затвердив порядок відшкодування засудженими вартості витрат на своє утримання в установах виконання покарань.

Згідно з постановою №80 від 14 лютого, уряд встановив, що відшкодування засудженими вартості витрат на їх утримання за місяць здійснюється із заробітку, пенсії та іншого доходу, нарахованого засудженим у місяці, що йде за звітним.

Утримання засуджених в установах виконання покарань включає надання житлово-комунальних та побутових послуг.

До житлово-комунальних послуг, які можуть бути надані засудженим, належать: комунальні послуги (централізоване постачання холодною та гарячою водою, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо); послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій.

До побутових послуг, які можуть надаватися засудженим, належать послуги: з ремонту взуття, одягу та побутових текстильних виробів; з ремонту, реставрації та оновлення меблів; з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури; з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; послуги лазень, перукарень та ремонту одягу.

Вартість витрат на утримання засуджених розраховується за видами надаваних послуг, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням створення належних матеріально-побутових умов під час відбування покарання.

Методику розрахунку розмірів відшкодування вартості витрат на утримання затверджує Міністерство юстиції.

При цьому кошти, які установа виконання покарань отримує від відшкодування засудженими вартості витрат на їх утримання, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету.