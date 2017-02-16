Події

19:17 16.02.2017

Бойовики завдали артудару по житловому сектору Авдіївки

Чоловік, 1973 року народження, загинув унаслідок осколкових поранень, отриманих під час артилерійського удару, якого завдали в четвер увечері по житлових кварталах Авдіївки, повідомив начальник ГУ Нацполіції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Зафіксовані попадання у багатоповерхові будинки на вул. Гагаріна та 9-й квартал. Відбуваються розбори завалів. Уже є загиблий - чоловік, 1973 року народження, помер унаслідок осколкових поранень. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав В.Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Окрім цього, близько 18:00 бойовики обстріляли житлові квартали міста з великокаліберного стрілецького озброєння, про що повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник керівника Авдіївської військово-цивільної адміністрації Донецької області Фрідон Векуа.

"Почали стріляти близько 18:00. Була стрілецька зброя, близько чотирьох разів застосували великокаліберний кулемет. Зараз десь вдалині знову чути розриви", - сказав він у коментарі агентству в четвер увечері.

За словами Ф.Векуа, обстріли велися з боку окупованих територій - Ясинуватої та Спартака.

Він також нагадав, що бойовики обстрілювали з важкого стрілецького озброєння і напередодні.

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