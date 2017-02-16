НБУ посилив нагляд за діяльністю платіжних систем

Національний банк України (НБУ) запровадив низку нових вимог у рамках нагляду (оверсайта) за діяльністю платіжних систем, їх учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури, повідомляється на веб-сайті центробанку.

Нові вимоги закріплено постановою правління НБУ "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанку України" №11 від 13 лютого 2017 року.

Постанова набуває чинності з 17 лютого 2017 року.

Документ зобов'язує платіжні системи здійснювати контроль за діяльністю своїх учасників у частині виконання ними правил цієї платіжної системи; вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки; зберігати інформацію про кожну операцію з переказу коштів, здійснену платіжною організацією платіжної системи, її учасниками та оператором послуг платіжної інфраструктури.

Платіжні системи також зобов'язані реєструвати звернення користувачів з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів; надавати своїм учасникам інформацію від НБУ, що стосується надання послуг учасниками та операторами послуг платіжної інфраструктури; надавати своїм учасникам, розрахунковому банку, оператору послуг платіжної інфраструктури інформацію, необхідну для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи та управління її ризиками (зокрема про порядок повідомлення, взаємодії та комунікацій у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також дій із виконання/надання критичних операцій/послуг у разі відмови телекомунікаційних мереж та/або окремих складових програмно-технічного забезпечення).

Окрім цього, постанова розширює підстави для застосування Нацбанком до об'єктів нагляду адекватних заходів впливу. Наприклад, НБУ зможе застосувати заходи впливу у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій протягом терміну їх дії, починаючи з дня офіційного опублікування інформації про застосування таких санкцій.

Регулятор також отримав великі можливості щодо проведення планових та позапланових перевірок об'єктів нагляду. Зокрема, Нацбанк зможе здійснювати позапланові перевірки, щоб упевнитися у вжитті об'єктом перевірки заходів щодо усунення виявлених раніше порушень законодавства України, за які регулятором були застосовані до нього заходи впливу. Під час перевірки об'єкт нагляду має забезпечити доступ регулятора до інформації, розміщеної в автоматизованих системах обліку об'єкта перевірки.

Нині в Україні зареєстровано 22 внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи резидентів, 10 внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем нерезидентів, 13 внутрішньобанківських платіжних систем і 16 операторів послуг платіжної інфраструктури.