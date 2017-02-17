РНБО України доручила силовикам забезпечити громадський порядок у районі АТО та на об'єктах критичної інфраструктури

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в четвер дала низку доручень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Нацгвардії України у рамках забезпечення невідкладних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури.

У тексті рішення РНБО від 16 лютого, який оприлюднено на сайті президента України в четвер увечері, окрім іншого, Радбез доручив МВС, СБУ невідкладно "вжити вичерпних заходів щодо забезпечення громадського порядку в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Також міністерство та спецслужба мають забезпечити належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення АТО на Донбасі та забезпечити достатній рівень умов безпеки для їх безперебійного функціонування.

Окрім цього, Національній поліції України, Національній гвардії та СБУ доручено забезпечити безпеку та унеможливити у встановлений законом спосіб спроби порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури.

"Службі безпеки України невідкладно активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов'язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в окремому пункті рішення РНБО України.