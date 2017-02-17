РНБО доручила Кабміну вжити заходів щодо диверсифікації постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету Міністрів України невідкладно вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України.

Відповідне рішення РНБО від 16 лютого 2017 року введено в дію указом президента України № 37/2017, який оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави в четвер.

"Кабінету Міністрів України невідкладно... вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля", - йдеться в документі.

Також уряду доручено затвердити порядок переміщення товарів у район або з району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях і перелік товарів, заборонених для переміщення, і розробити та впровадити план дій щодо посилення боротьби з незаконним переміщенням товарів у районі проведення АТО.

Крім того, РНБО звернуло увагу Кабміну на невиконання рішення РНБО від 4 листопада 2014 року та рішення РНБО від 6 травня 2015 року в частині щодо посилення контролю за переміщенням товарів з окремих територій у районі проведення АТО та розроблення проекту реконструкції енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

Кабмін також має ухвалити нову Енергетичну стратегію України.

Кабміну доручено забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля кам'яного марки антрацит.

Уряд також зобов'язаний організувати ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури (мостів, залізничних переходів тощо) в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Членам уряду доручається також організувати взаємодію з депутатськими фракціями і комітетами Верховної Ради України з метою розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства, що випливають із резолюції Ради безпеки ООН від 13 лютого 2017 №2341, що стосується захисту інфраструктури від терористичних атак.

РНБО також доручила Кабміну спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та опрацювати можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності в цій сфері природних монополій.

Крім того, уряд і НКРЕКП мають розробити та забезпечити реалізацію програми будівництва нових енергоблоків і реконструкції наявних енергоблоків теплових електростанцій і теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.