Події

09:28 17.02.2017

Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Мар’їнка"

Бойовики незаконних збройних формувань у четвер, 16 лютого, двічі обстріляли позиції контрольного пункту в'їзду-виїзду та контрольного поста "Мар’їнка", повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

По КПВВ бойовики вели вогонь із міномета та стрілецької зброї. На час обстрілу було припинено пропуск через КПВВ.

По контрольному посту бойовики стріляли з гранатомета.

Обстріли здійснювалися з боку окупованого населеного пункту Олександрівка.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

ВАЖЛИВЕ

РНБО доручила Кабміну вжити заходів щодо диверсифікації постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля

РНБО України доручила силовикам забезпечити громадський порядок у районі АТО та на об'єктах критичної інфраструктури

Бойовики завдали артудару по житловому сектору Авдіївки, загинув мирний житель

У СММ заявляють про деескалацію ситуації на Донбасі

Троє бійців ЗСУ загинуло, четверо дістало поранень унаслідок обстрілів бойовиків

ОСТАННЄ

НБУ посилив нагляд за діяльністю платіжних систем

Україна в Індексі економічної свободи-2017 додала 1,3 бала, але опустилася на 166-те місце

Кабмін затвердив порядок відшкодування ув'язненими вартості свого утримання

Вхід до Українського інституту національної пам'яті облили червоною фарбою - В’ятрович

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" встановив блокпост на дорозі у с. Золотому на Луганщині

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА