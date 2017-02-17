Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Мар’їнка"

Бойовики незаконних збройних формувань у четвер, 16 лютого, двічі обстріляли позиції контрольного пункту в'їзду-виїзду та контрольного поста "Мар’їнка", повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

По КПВВ бойовики вели вогонь із міномета та стрілецької зброї. На час обстрілу було припинено пропуск через КПВВ.

По контрольному посту бойовики стріляли з гранатомета.

Обстріли здійснювалися з боку окупованого населеного пункту Олександрівка.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.