Події

10:10 17.02.2017

Обстріл Авдіївки в четвер прокуратура кваліфікувала як теракт

Прокуратура кваліфікувала як теракт обстріл житлових кварталів Авдіївки, внаслідок чого загинув місцевий житель, ще дві людини дістали осколкового поранення.

Як повідомила в п'ятницю прес-служба прокуратури Донецької області, ввечері 16 лютого бойовики "ДНР" відкрили вогонь по мирних кварталах Авдіївки. "Внаслідок падіння снаряда практично в самому центрі міста осколкових поранень шиї та голови дістав місцевий житель, 1973 року народження. Чоловіка госпіталізували до лікарні, проте врятувати йому життя не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Крім того, осколкове поранення ноги отримав місцевий житель, 1983 року народження. Також постраждав 77-річний чоловік, який дістав опіків через пошкодження системи опалення в результаті потрапляння снаряда в житловий будинок.

Також унаслідок обстрілів із боку бойовиків пошкоджені багатоповерхівки.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомлялося, в четвер близько 18:00 бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки з великокаліберного стрілецького озброєння.

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