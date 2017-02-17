ІСД офіційно заявляє про припинення випуску металопродукції, коксу, електроенергії на АМК

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД) офіційно заявляє про припинення виробництва металопродукції, коксу та електроенергії на своєму підприємстві - Алчевському металургійному комбінаті (АМК, Луганська обл.) з 16 лютого через блокування залізниці на лінії розмежування в зоні АТО.

В офіційній заяві корпорації констатується, що протягом майже трьох років ІСД щодня зазнає надзвичайних складнощів у виробничій діяльності в суспільно-політичних умовах, які склалися.

"На жаль, у лютому 2017 року ситуація загострилася до межі, наші промислові підприємства, які є по суті містотвірними, в Алчевську просто зупинилися. Ми офіційно підтверджуємо, що відсьогодні (16 лютого - ІФ) в Алчевську повністю припинено виробництво чавуну, сталі, прокату, металургійного коксу. Також повністю припинена генерація електричної енергії", - йдеться в заяві.

Як зазначає ІСД, АМК - унікальний промисловий комплекс, що не має аналогів в Європі.

Крім того, Дніпровський металургійний комбінат (ДМК, Кам’янське Дніпропетровської обл.) також перебуває на межі зупинки виробництва, оскільки залежить від поставок коксу з Алчевська ("Алчевськкокс" входить до складу АМК - ІФ).

"Ми не хочемо давати оцінки конкретним політикам та політичним силам, які залучені в різні процеси, пов'язані зі створенням перешкод у діяльності промислових підприємств. Ми принципово поза політикою. Протягом понад 20 років ми займалися економікою, інноваціями, інвестиціями, розвитком промисловості і створенням соціальної інфраструктури навколо наших промпідприємств. Нам є чим пишатися. Наші промпідприємства - це не лише бізнес-одиниці. Це надзвичайно важливі елементи економіки та інфраструктури держави в цілому, це найбільші платники податків і роботодавці", - наголошується в офіційній позиції ІСД.

У корпорації переконані: "Люди, які блокують роботу промпідприємств, що здійснюють діяльність виключно відповідно до законів України, вочевидь, просто не в змозі адекватно оцінити негативні наслідки для держави і громадян, які тільки накопичуватимуться з кожним днем простою найбільших промпідприємств як у Луганській і Донецькій областях, так і в інших регіонах України".

При цьому констатується, що подальше блокування діяльності промпідприємств веде державу до макроекономічної турбулентності, наслідки якої відчує кожна родина в найближчій перспективі: скорочення робочих місць, звільнення, падіння експорту, скорочення валютної виручки, девальвація національної валюти.

"Окремо хочемо відзначити, що нам, безумовно, важко чути заяви представників "ЛНР" про будь-яку форму примусової "націоналізації" наших унікальних промпідприємств, розташованих у Алчевську. Наші підприємства - це надзвичайно складні сучасні індустріальні комплекси, які потребують висококласної професійної роботи з ними, постійного залучення унікальних фахівців, міжнародних консультантів, налагоджених систем фінансування виробничої діяльності, каналів збуту продукції на міжнародних ринках", - йдеться в заяві.

В умовах примусової "націоналізації" суб'єктами, які не мають жодного визнаного правового статусу, ці промпідприємства фактично перетворяться на набір будівель і споруд, які не зможуть здійснювати будь-яку ефективну економічну, виробничу, фінансову, торговельну діяльність. З таким суб'єктом з "невизначеним правовим статусом" надалі не вестимуть кооперацію міжнародні банки, фінінститути, страхові агентства, інші важливі учасники міжнародних економічних відносин. Це призведе до прискореної втрати виробничими активами своєї економічної цінності та соціального вибуху в місті та регіоні, оскільки утримання багатотисячного трудового колективу - абсолютно реальна соціальна та фінансова відповідальність власника.

Як зазначено в заяві, майнові права заставодержателів на значні частини майнових комплексів підприємств ІСД має Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Європейський банк реконструкцій і розвитку (EBRD), а також група міжнародних банків, що фінансують розвиток різних елементів Алчевського промислового комплексу. У зв'язку з цим примусова "націоналізація" буде кричущим порушенням не лише права власності ІСД, а й майнових прав міжнародних кредиторів.

"Ми закликаємо всі сторони, які залучені в будь-які форми політичних та навколо політичних процесів і в будь-які форми протистояння по обидві сторони лінії розмежування, утримуватися від силових форм втручання в діяльність промпідприємств. Ми хочемо займатися економікою і виробництвом, платити заробітну плату і давати людям віру в завтрашній день в такий складний час", - резюмується в заяві, оприлюдненій корпорацією в четвер увечері.

ІСД засновано в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. До складу корпорації входять Алчевський і Дніпровський меткомбінати, меткомбінат ISD-Dunaferr та ISD-Huta Czestochowa.