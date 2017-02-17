Переговори з МВФ перебувають на завершальній стадії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) перебувають на завершальній стадії, триває підготовка до підписання оновленого меморандуму.

"Ми фактично на завершальній стадії, закінчуємо роботу над підготовкою до підписання самого меморандуму. Як тільки робота ця буде завершена, ми скажемо", - зазначив прем'єр під час відвідування виставки Agro Animal Show 2017 у Києві в п'ятницю.

В.Гройсман наголосив, що меморандум не передбачатиме підвищення пенсійного віку.