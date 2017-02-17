Події

10:59 17.02.2017

Переговори з МВФ перебувають на завершальній стадії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) перебувають на завершальній стадії, триває підготовка до підписання оновленого меморандуму.

"Ми фактично на завершальній стадії, закінчуємо роботу над підготовкою до підписання самого меморандуму. Як тільки робота ця буде завершена, ми скажемо", - зазначив прем'єр під час відвідування виставки Agro Animal Show 2017 у Києві в п'ятницю.

В.Гройсман наголосив, що меморандум не передбачатиме підвищення пенсійного віку.

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в АТО загострилася, ЗСУ мають дозвіл адекватно реагувати на провокації противника

ІСД офіційно заявляє про припинення випуску металопродукції, коксу, електроенергії на АМК

Обстріл Авдіївки в четвер прокуратура кваліфікувала як теракт

"Нафтогаз" відсторонив від обов'язків президента "Укртрансгазу" Прокопіва

РНБО доручила Кабміну вжити заходів щодо диверсифікації постачання вугілля в Україну та створення резерву енергетичного вугілля

ОСТАННЄ

Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Мар’їнка"

РНБО України доручила силовикам забезпечити громадський порядок у районі АТО та на об'єктах критичної інфраструктури

НБУ посилив нагляд за діяльністю платіжних систем

Україна в Індексі економічної свободи-2017 додала 1,3 бала, але опустилася на 166-те місце

Бойовики завдали артудару по житловому сектору Авдіївки, загинув мирний житель

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в евпатории
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА