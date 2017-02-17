Події

11:18 17.02.2017

Кабмін має намір передбачити 1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки у 2018 році

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів України має намір передбачити на 2018 рік 1 млрд грн на компенсацію частини вартості під час купівлі сільгосптехніки українського виробництва.

"Ця програма цього року 550 млн грн, наступного року ми вже передбачили, що це буде близько 1 млрд грн", - сказав прем'єр під час відвідування виставки "Agro Animal Show 2017. Зернові технології 2017. Фрукти. Овочі. Логістика 2017" у Києві в п'ятницю.

В.Гройсман зазначив, що деталі техніки, на придбання якої можна отримати компенсацію, мають вироблятися не менше ніж на 60% в Україні.

За його словами, в 2016 році українці витратили 10 млрд грн на закупівлю сільськогосподарської техніки, з них лише 1,5 млрд грн на техніку, яку було вироблено в Україні.

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