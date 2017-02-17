НАБУ завершило досудове розслідування стосовно дев'ятьох підозрюваних у "газовій справі"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно дев'ятьох осіб, задіяних у так званій газовій справі.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба НАБУ, зазначене кримінальне провадження стосується дій дев'яти підозрюваних, які не перебувають у розшуку.

"Зокрема, йдеться про трьох працівників ПАТ "Укргазвидобування" та шістьох представників компаній-операторів спільної діяльності, підконтрольних, за версією слідства, народному депутату Олександру Онищенку. На переконання детективів НАБУ, вони були задіяні у схемі розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, в результаті якого державі завдано збитків на суму близько 3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним та стороні захисту відкрито доступ до матеріалів слідства.

Як повідомлялося, досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали в грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб.

Під час досудового розслідування дев'ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання провини. Ще дев'ять (зокрема нардеп О.Онищенко) перебувають у розшуку.

О.Онищенка 8 серпня 2016 року було оголошено в національний розшук, після того, як 5 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт.

Нині вирішується питання про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук.