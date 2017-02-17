Події

12:11 17.02.2017

Проекти всіх госпітальних округів очікуються до кінця лютого

Проекти госпітальних округів усіх областей можуть бути подані до Міністерства охорони здоров'я України до кінця лютого, повідомив директор громадської організації "Інститут розвитку територій" Юрій Ганущак на прес-конференції в п'ятницю.

"Ми сподіваємося до кінця лютого отримати від усіх областей правильні пропозиції. Наразі у нас є пропозиції більше ніж від половини областей", - сказав він.

Як повідомлялося, 30 листопада 2016 року постановою №932 Кабінет Міністрів затвердив порядок створення госпітальних округів.

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