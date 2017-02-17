Проекти всіх госпітальних округів очікуються до кінця лютого

Проекти госпітальних округів усіх областей можуть бути подані до Міністерства охорони здоров'я України до кінця лютого, повідомив директор громадської організації "Інститут розвитку територій" Юрій Ганущак на прес-конференції в п'ятницю.

"Ми сподіваємося до кінця лютого отримати від усіх областей правильні пропозиції. Наразі у нас є пропозиції більше ніж від половини областей", - сказав він.

Як повідомлялося, 30 листопада 2016 року постановою №932 Кабінет Міністрів затвердив порядок створення госпітальних округів.