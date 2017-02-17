У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,2%

За чотири дні шостого тижня, з 13 по 15 лютого, по медичну допомогу до лікувальних закладів столиці звернулося 17 тис. 919 людей проти 19 тис. 210 за аналогічний період минулого тижня, спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,2%, інформують у Київській міськдержадміністрації.

"За звітний період відзначається зниження захворюваності серед дітей на 9,5%, зокрема серед дітей до 1 року - на 4,1%, від 1 до 4 років - на 7%, від 5 до 9 років - на 11,1%, від 10 до 14 років - на 13,1%, від 15 до 17 років - на 8,3%. Серед школярів зменшилася кількість хворих 18,1%, а дорослих - на 2,1%", - наводить слова заступника керівника КМДА Миколи Поворозника прес-служба адміністрації в п'ятницю.

За його словами, спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 7,2% за рахунок і дорослого, і дитячого населення.

М.Поворозник зазначив, що за звітний період до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 200 людей, зокрема 149 дітей.