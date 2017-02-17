Події

12:26 17.02.2017

У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,2%

За чотири дні шостого тижня, з 13 по 15 лютого, по медичну допомогу до лікувальних закладів столиці звернулося 17 тис. 919 людей проти 19 тис. 210 за аналогічний період минулого тижня, спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,2%, інформують у Київській міськдержадміністрації.

"За звітний період відзначається зниження захворюваності серед дітей на 9,5%, зокрема серед дітей до 1 року - на 4,1%, від 1 до 4 років - на 7%, від 5 до 9 років - на 11,1%, від 10 до 14 років - на 13,1%, від 15 до 17 років - на 8,3%. Серед школярів зменшилася кількість хворих 18,1%, а дорослих - на 2,1%", - наводить слова заступника керівника КМДА Миколи Поворозника прес-служба адміністрації в п'ятницю.

За його словами, спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 7,2% за рахунок і дорослого, і дитячого населення.

М.Поворозник зазначив, що за звітний період до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 200 людей, зокрема 149 дітей.

ВАЖЛИВЕ

Від початку конфлікту на Донбасі 2197 українських військових загинули

Ситуація в АТО загострилася, ЗСУ мають дозвіл адекватно реагувати на провокації противника

Переговори з МВФ перебувають на завершальній стадії

ІСД офіційно заявляє про припинення випуску металопродукції, коксу, електроенергії на АМК

Обстріл Авдіївки в четвер прокуратура кваліфікувала як теракт

ОСТАННЄ

Україна має намір зменшити річне споживання антрациту з 9 до 6 млн тонн - Гройсман

Проекти всіх госпітальних округів очікуються до кінця лютого

НАБУ завершило досудове розслідування стосовно дев'ятьох підозрюваних у "газовій справі"

Ділянка в Яворівському районі не підходить для полігону і заводу з переробки ТПВ

Прокуратура Нідерландів не може встановити достовірність даних із російських радарів у справі рейсу MH17

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа ЗАЗ
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА