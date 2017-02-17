Під час запуску блоку №3 Рівненської АЕС стався збій без загрози для безпеки

Під час запуску блоку №3 Рівненської АЕС о 23:08 за київським часом 16 лютого стався збій у системі збудження турбогенератора ТГ-5, що призвело до зупинення реактора, однак зазначена подія не становить загрози для безпеки, повідомили в прес-службі НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю вранці.

"О 23:55 параметри енергоблоку були стабілізовані, реакторна установка переведена у режим "гаряче зупинення". Попередня оцінка події за шкалою ядерних подій ІНЕС - "нижче шкали". Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", - йдеться в повідомленні.

Наразі на енергоблоці відбувається повторне виведення реакторної установки на мінімальний контрольований рівень потужності з орієнтовним часом підключення до мережі до кінця доби 17 лютого.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний і екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, - в межах норми.

Як повідомлялося, блок №3 Рівненської АЕС із 26 червня 2016 року проходив плановий капітальний ремонт.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатують чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 МВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 МВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 2004 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,835 тис. МВт.