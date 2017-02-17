Українські військові мають бути захищені державою від кримінального переслідування з боку РФ

Офіційний Київ має розпочати роботу зі збору доказів невинуватості українських військових, проти яких у Росії порушено кримінальні справи, переконаний начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Києві в п'ятницю В.Муженко зазначив, що, за його даними, Слідчий комітет РФ порушив такі справи стосовно 37 військовослужбовців ЗСУ.

"Йдеться не про шістьох, йдеться про більше ніж 30 військових, проти яких порушив кримінальні справи СК РФ. За нашою інформацією, 37 таких осіб. Я вважаю, що в цій ситуації правоохоронні органи України мають робити також відповідну роботу і збирати інформацію про невинуватість цих військовослужбовців, які виконують обов'язок перед своєю країною", - сказав він.

Водночас начальник Генштабу ЗСУ зазначив, що "нам не зрозуміло, як РФ трактує порушення цих кримінальних справ. Згідно з обвинуваченнями, це порушення правил ведення війни".

"Військові, які виконують свій обов'язок із захисту країни, мають бути упевнені, що держава їх захистить", - наголосив він.

Як повідомлялося, 24 жовтня 2016 р. СК Росії порушив кримінальні справи стосовно шести командирів ЗСУ, яких обвинувачують в "обстрілі об'єктів цивільної інфраструктури та населення на південному сході України".