Госпітальні округи мають стимулювати розвиток транспортної інфраструктури України

Створення, розвиток та функціонування в Україні госпітальних округів стимулюватиме розвиток транспортної інфраструктури, вважає заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Мета госпітальних округів - почати займатися дорогами, а не в тому, щоб віддалити лікарню через погані дороги", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю, коментуючи можливість транспортування пацієнтів до клінік.

Як зазначив заступник міністра, дороги є критичною складовою медичної інфраструктури в країні.

"Питання в тому, в які дороги треба вкладати кошти насамперед? Відповідь проста: які ведуть до лікарень", - вважає П.Ковтонюк.