СММ ОБСЄ має намір провести переговори із Захарченком та Плотницьким щодо дотримання Мінських угод

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України мають намір зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення дотримання Мінських угод.

"СММ ОБСЄ вітає готовність пана Захарченка та пана Плотницького прийняти наполегливе запрошення від СММ", - йдеться на офіційній сторінці СММ ОБСЄ в мікроблозі Twitter у п'ятницю.

"СММ із нетерпінням чекає на обговорення, як вони можуть сприяти дотриманню Мінських угод, схвалених Радбезом ООН", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.