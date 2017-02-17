Події

13:41 17.02.2017

СММ ОБСЄ має намір провести переговори із Захарченком та Плотницьким щодо дотримання Мінських угод

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України мають намір зустрітися з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким для обговорення дотримання Мінських угод.

"СММ ОБСЄ вітає готовність пана Захарченка та пана Плотницького прийняти наполегливе запрошення від СММ", - йдеться на офіційній сторінці СММ ОБСЄ в мікроблозі Twitter у п'ятницю.

"СММ із нетерпінням чекає на обговорення, як вони можуть сприяти дотриманню Мінських угод, схвалених Радбезом ООН", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

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