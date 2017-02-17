Події

13:44 17.02.2017

Мін’юст України виконав 3 тис. рішень ЄСПЛ за три роки

Міністерство юстиції України за останні три роки виконало 3 тисячі рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що стосуються незаконних дій попередньої влади, заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"За останні три роки ми (Міністерство юстиції України - ІФ) виконали 3 тис. рішень Європейського суду. Це ті рішення, які ухвалювали щодо порушень, вчинених попередньою владою", - сказав П.Петренко журналістам після колегії Мін’юсту в Києві в п'ятницю.

При цьому він наголосив, що така кількість рішень ЄСПЛ була виконана Мін’юстом у добровільному порядку.

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