Троє українських військових загинуло, десять поранені в зоні АТО за добу

Троє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще десять поранені за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військовослужбовців загинуло, десять були поранені. По одному нашому військовому загинуло в Зайцевому, Авдіївці та Водяному. По одному було поранено в Зайцевому, Лебединському, Широкиному, решта випадків припала на Авдіївку", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку найгарячішою точкою був населений пункт Кримське, де зафіксовано два мінометні обстріли з боку бойовиків. Крім того, неспокійно було в Станиці Луганській, Лобачевому, а також у Попаснянському районі.

Загалом за добу на луганському напрямку зафіксовано вісім випадків порушення режиму припинення вогню, два з них - із застосуванням важкого озброєння.

На донецькому напрямку, за словами спікера АТО, різко погіршилася ситуація в районі Авдіївки. Там незаконні збройні формування стріляли в ніч на четвер.

Крім того, масовані обстріли розпочалися з 15:00 і тривали до пізньої ночі. Противник вів вогонь із південно-східного напрямку, загалом по позиціях сил АТО було випущено близько 100 мінометних мін, також застосовували танки. Внаслідок обстрілів один місцевий житель загинув, були зруйновані три будинки. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл, 11 із них із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку, як зазначив О.Мотузяник, у районі Павлополя бойовики застосували міномети, в Широкиному - міномети і танки, також активізувалися снайпери. По одному обстрілу також було зафіксовано в Мар’їнці та Новотроїцькому.

За добу на маріупольському напрямку мали місце 37 випадків порушення режиму припинення вогню, 14 із них - із застосуванням важкого озброєння.