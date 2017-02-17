Петренко сподівається, що ВР поліпшить закон про заочне засудження

Міністр юстиції України Павлові Петренко вважає, що оновлений законопроект про заочне засудження знайде підтримку в парламенті.

"Зараз ці зміни (до закону стосовно процедури заочного засудження осіб - ІФ) розроблені Генеральною прокуратурою, і я думаю, що наступного тижня ми побачимо доопрацьований законопроект (йдеться про те, що Генпрокуратура просить продовження термінів розслідування справ за заочним кримінальним провадженням для того, щоб завершити складні справи, розслідування яких вони розпочали - ІФ)", - сказав П.Петренко журналістам після колегії Мін’юсту в Києві в п'ятницю.

При цьому він додав: "Я думаю, що український парламент знайде відповідну кількість голосів для того, щоб пропозиції прокуратури, які є об'єктивними та необхідними для проведення розслідувань, були прийняті та стали законом".

Як повідомлялося, 15 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що виступає за необхідність вдосконалення закону про заочне засудження, оскільки дія цього закону закінчується у березні поточного року. "Дуже хочемо, щоб парламент удосконалив закон про заочне засудження", - сказав Ю.Луценко під час прес-конференції в Києві в середу.

За його словами, чинний закон діє до квітня цього року. "Звернувся до Верховної Ради з проханням ухвалити закон, який... дає можливість заочного засудження до створення Держбюро розслідувань", - заявив генпрокурор.