Події

14:17 17.02.2017

У середині року в Україні почнуть працювати перші приватні виконавці

Приватні виконавці розпочнуть роботу в Україні вже в середині цього року, вважає міністр юстиції України Павло Петренко.

Закон про реформу виконання судових рішень вже діє, нагадав він журналістам у Києві в п'ятницю.

"Цей закон передбачає і чіткі терміни виконання судових рішень, і відповідальність виконавця, і державного, і приватного, мотивацію виконавця за успішне виконання судових рішень", - розповів міністр.

П.Петренко також додав, що нині оголошено набір на навчання для тих, хто хоче йти на конкурс і складати іспит на приватного виконавця.

"За процесуальним графіком, я думаю, десь у середині року ми отримаємо перших спеціалістів у цій сфері", - наголосив міністр.

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