Мін’юст у 2017 р. сконцентрується на правовій допомозі українцям та мінімізації корупційних ризиків

Пріоритетами в роботі Міністерства юстиції України в 2017 році стане інформування українців про їхні права, належний юридичний захист, підтримка бізнесу та мінімізація корупційних ризиків, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Глава відомства на колегії Міністерства юстиції в Києві в п'ятницю озвучив своїм підлеглим основні пріоритетні напрями роботи відомства.

"Верховенство права. Необхідно наповнити ці слова реальним сенсом", - сказав він. За словами П.Петренка, в цьому напрямі головною має стати належна робота системи безоплатної правової допомоги.

"Кожен українець має реалізувати своє право на захист незалежно від майнового стану", - зазначив міністр.

Він нагадав, що парламент розширив коло осіб, які можуть отримати право на безоплатну правову допомогу. Нині це стосується внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їхніх сімей, людей, у яких немає фінансової можливості отримати юридичну консультацію та оплатити послуги адвоката.

Другий важливий напрям роботи міністерства, за словами П.Петренка, це мінімізація корупційних ризиків і підтримка бізнесу. "Продовжуємо роботу з дерегуляції... Робитимемо все, щоб не допускати реєстрації актів, які створюють перешкоди бізнесу", – наголосив міністр.

"Будемо моніторити накази та розпорядження відомств... Я поставив завдання, щоб протягом півроку Мін’юст оприлюднив накази, які мають елементи бюрократії, побутової корупції... Думаю, що уряд підтримає і скасує нікому не потрібні папери", - сказав П.Петренко.

"Третій пріоритет - щоб кожен українець отримав реальну зброю - знання своїх прав", - звернув увагу глава відомства.

За його словами, проект "Я маю право" повинен стати дійсно народним. Його реалізовуватимуть блоками, що стосуються прав українців. Таким чином, як сподівається міністр, кожна людина здобуде знання, необхідні для того, щоб уникнути маніпуляцій із боку чиновників, повною мірою скористатися правами у сфері правосуддя.

"Четвертий пріоритет - це подальша інституціональна побудова органів юстиції... Має бути стратегічна візія щодо впровадження реформ... на рік, два, три мінімум", - висловив переконання міністр.

Крім того, він акцентував увагу на реформуванні пенітенціарної системи, метою якої є мілітаризація структури, поліпшення умов відбування покарання.