Події

16:33 17.02.2017

Слідчі Генпрокуратури проводять обшуки в дніпровських офісах "S. Group" Рибалки

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводить обшуки в офісних приміщеннях групи компаній "Group S.", що розташована в м. Дніпро.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю вдень прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган, обшуки тривають у рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України) та службової підробки (ст. 366 КК України).

Досудове розслідування зазначених кримінальних провадженнях триває.

Як відомо, засновником "S. Group" є народний депутат від "Радикальної партії" Сергій Рибалка.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Л. Сарган наголосила, що в цих діях співробітників Генпрокуратури України відсутня жодна політична підоснова.

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