"Укртрансгаз" обговорив із трейдерами інтерес до інтерконнектора Україна-Польща

ПАТ "Укртрансгаз" провів зустріч з трейдерами для попереднього виявлення інтересу бронювання потужностей нового газопроводу-інтерконектора Україна-Польща, повідомила прес-служба компанії.

За її даними, під час обговорення про необхідність проведення ринкових досліджень на резервування потужностей газопроводу Україна-Польща представники оператора ГТС України поінформували про реалізацію проекту.

У зустрічі взяли участь представники "ДТЕК Трейдинг", Е КОННЕКТ, "ЕРУ Трейдинг", "Променерго-ресурс", "Енерджі трейд груп", World Petroleum Group, PGNiG і Trailstone.

У прес-службі нагадують, що для прийняття остаточного інвестиційного рішення про початок фінансування проекту польській стороні в особі Gaz-System необхідне ринкове підтвердження попиту на потужності та підписання відповідних довгострокових договорів на їх використання учасниками ринку.

"Наразі триває опрацювання питання переведення спільної процедури Open Season на нові потужності інтерконектора на польській і українській стороні, тому "Укртрансгаз" зацікавлений у проведенні консультацій з учасниками газового ринку", - зазначив віце-президент - головний інженер УТГ Ігор Бурак.

Як повідомлялося, угоду про співпрацю з підготовки ТЕО проекту об'єднання польської та української газових систем "Укртрансгаз" і польська Gaz-System підписали 17 грудня 2014 року. Документ передбачає не лише інтеграцію газотранспортних систем обох держав для збільшення обсягів імпорту газу до України з Європи через Польщу, але й забезпечення зберігання європейського газу в ПСГ України, його подальшої подачі споживачам із країн ЄС.

"Укртрансгаз" і Gaz-System підготували техніко-економічне обґрунтування будівництва газопроводу-інтерконектора між країнами загальною протяжністю 99,3 км, будівництво якого заплановано розпочати в 2017 році.

Інтерконнектор має вирішальне значення для забезпечення можливості транспортування газу із запланованих "Північних воріт" (норвезький коридор і термінал СПГ) в напрямку Східної Європи. Проект надасть змогу значно підвищити рівень диверсифікації поставок газу для України (доступ до нових джерел природного газу, зокрема СПГ) та інтеграцію регіональних ринків газу.

Інтерконнектор передбачає будівництво нового газопроводу між вузлом газу Германовичи – на польській стороні та Більче-Волиця – на українській. Газопровід надасть змогу збільшити щорічну пропускну здатність до 5 млрд куб. м у 2020 році, коли також буде завершено розширення газотранспортної системи в Польщі. Другий етап проекту надасть можливість збільшити обсяг експорту до 8 млрд куб. м в рік, але його реалізації залежить від інтересу ринку.

Енергетичне співтовариство 14 жовтня 2016 року підтримало надання проекту будівництва інтерконектора статусу PMI (проекти взаємного інтересу) ЄС.

На початку грудня 2016 року президент України Петро Порошенко і президент Польщі Анджей Дуда доручили прискорити будівництво газового інтерконектора між країнами.

100% "Укртрансгазу" належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.