У центрі Києва 18-22 лютого тимчасово перекриють рух автотранспорту

У центральні частині Києва 18-22 лютого буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів з 07:00 і до завершення заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності та вшануванню пам'яті загиблих Героїв Небесної сотні.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на лист головного управління Національної поліції у м. Києві перекриють рух автотранспорту на ділянках: вул. Хрещатик (на відтинку від вул. Богдана Хмельницького до будинку № 3 на вул. Хрещатик); вул. Михайлівської (на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Костьольної); вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинської та вул. Інститутській (на відтинку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської і Шовковичної).

Згідно з розпорядженням КМДА, на час проведення заходів буде внесено зміни до роботи маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить цими вулицями.

Як повідомлялося, в столиці з 18 до 22 лютого відбудеться низка заходів у пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Так, згідно з інформацією Українського інституту національної пам'яті, 18 лютого о 12:00 в Українському домі відбудеться відкриття виставки "У фокусі подій", на якій будуть представлені понад 200 фотографій і експонати Музею Майдану.

19 лютого о 15:00 в Українському домі відбудеться вистава "Ми, Майдан" Київського муніципального театру "Колесо" за участю Чоловічої хорової капели ім.Ревуцького. У виставі будуть переосмислені Facebook-свідчення активістів, студентів, журналістів, медиків, волонтерів та інших.

20 лютого з 10:00 до 11:00 на Алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться панахида. О 17:00– 18:00 відбудеться акція "Запали вогонь пам'яті" вздовж Алеї Героїв Небесної Сотні.

Також у ці дні заплановані численні мітинги та акції, які проводитимуть громадські організації.