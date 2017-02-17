Порошенко удостоїв державних нагород 63 учасників Революції гідності

Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами активних учасників подій на майдані Незалежності під час Революції гідності.

Відповідний указ №41/2017 від 17 лютого опубліковано на сайті глави держави.

Так, за громадянську мужність, самовіддане обстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини під час Революції гідності, активну громадську і волонтерську діяльність глава держави нагородив 63 українців: орденом "За заслуги" III ступеня – двох активістів, орденом "За мужність" III ступеня - 58 учасників Революції гідності, орденом княгині Ольги III ступеня - ще трьох активістів.