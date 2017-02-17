РНБО рекомендує НБУ розробити механізм блокування платіжних систем суб'єктів країни-агресора

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) рекомендує Національному банку України (НБУ) в місячний термін розробити спільно з СБУ правовий механізм блокування (припинення) функціонування електронних платіжних систем суб'єктів країни-агресора.

Відповідна рекомендація міститься у рішенні РНБО від 29 грудня 2016 року "Про погрози кібербезпеки держави та негайні заходи щодо їх нейтралізації", текст якого оприлюднено на веб-сайті президента.

Крім цього, НБУ рекомендується підготувати за участю СБУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної поліції України у тримісячний строк пропозиції щодо вдосконалення з урахуванням актуальних кіберзагроз вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах банків та інших фінансових установ, системах дистанційного банківського обслуговування.

Як повідомлялося, на засіданні РНБО 29 грудня 2016 року Петро Порошенко заявив, що близько 6,5 тис. спланованих кібератак виявлені за останні два місяці на об'єктах п'яти відомств і 31 державного інформаційного ресурсу, розслідування вказувало в низці інцидентів на причетність спецслужб РФ.

РНБО порушувала питання про вжиття невідкладних заходів щодо посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки і доручила Кабміну спільно з СБУ вжити невідкладних заходів з удосконалення відповідної системи, передбачивши її належне законодавче, організаційне та ресурсне забезпечення.