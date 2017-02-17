У Львівській області зростання злочинності вдвічі вище, ніж по Україні

У минулому 2016 року у Львівській області були зафіксовані показники зростання рівня злочинності, які більш ніж удвчі перевищили середні в Україні, заявляє прокурор Львівської області Юрій Квятківський.

"Криміногенна ситуація в області викликає у мене занепокоєння. Доводиться констатувати зростання кримінальних правопорушень на 11%, що вдвічі більше, ніж показник в Україні – 4,9%", - сказав Ю. Квятківський на прес-конференції в п'ятницю.

За його даними, в минулому році в області збільшилася на 23% кількість злочинів середньої тяжкості та на 10% - тяжких. Зокрема, на 26% зросла кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, на 23% - пограбувань, на 14% - викрадення автомобілів. Крадіжки автомобільних номерів почастішали на 142%, а кількість квартирних крадіжок збільшилася на 84%.

За словами прокурора області, причин зростання рівня злочинності кілька. З одного боку, з листопада 2015 року до лютого 2016 року не було унормовано ведення оперативно-розшукової діяльності, внаслідок чого така діяльність не здійснювалася взагалі.

Крім того, у підрозділах слідства та карного розшуку поліції у Львівській області зафіксовано брак кадрів. Зокрема, у підрозділах карного розшуку вакантними залишаються понад 100 посад, аналогічна картина була зафіксована і у слідчих підрозділах.

"На сьогодні можемо констатувати відсутність 100 співробітників карного розшуку та 100 співробітників слідства. У Шевченківському відділі поліції Львова на роботі 9 слідчих, а 32 посади вакантні. У Сихівському відділі – 15 вакансій, у Галицькому відділі – 10, а в Бориславі з 6 слідчих працює лише один", - сказав Ю. Квятківський.