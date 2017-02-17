Події

19:09 17.02.2017

У рамках міжнародної співпраці Україна може отримати засоби РЕБ, розвідки, медзабезпечення

Україна може отримати в рамках міжнародного співробітництва засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), розвідки, медичного забезпечення та іншу техніку, необхідну для доукомплектування підрозділів, повідомляє начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони, про це він заявив у п'ятницю під час щорічної зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе, відповідаючи на запитання журналістів про номенклатуру техніки, яку можна отримати в рамках міжнародного співробітництва.

"Крім того, державним оборонним замовленням передбачено фінансування програм, що забезпечуватимуть потреби Збройних сил", - сказав В. Муженко.

За його словами, численні програми міжнародного військового співробітництва мають на меті підвищення потенціалу ЗСУ. В. Муженко повідомив, що на 2017 рік заплановано 38 міжнародних навчань, з них три - масштабні навчання на території України із залученням різних видів і родів військ Збройних Сил.

"Крім того, передбачається проведення цілого комплексу навчань у ВСУ, від рівня тактичного, злагодження таких підрозділів, як відділення, взвід, рота і до батальйону включно, так і бригадних навчань і тренувань стратегічного рівня - командно-штабні навчання, стратегічна командна штабна гра тощо", - сказав В. Муженко.

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