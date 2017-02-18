У центрі Києва починаються заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної сотні

У центрі Києва, де відбуваються заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної сотні у зв'язку з третьою річницею Революції гідності, в суботу вранці збираються люди для проведення маршів і акцій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на Європейській площі, звідки має відправитися скорботна хода, станом на 10.30 перебуває близько 200 осіб.

Між Європейською площею і майданом Незалежності встановлено рамки металошукачів. На прилеглій території зосереджена велика кількість правоохоронців.

Люди приходять на Майдан із прапорами різних сотень Самооборони Майдану.

Ситуація наразі спокійна.