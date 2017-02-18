Події

11:53 18.02.2017

У центрі Києва починаються заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної сотні

У центрі Києва, де відбуваються заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної сотні у зв'язку з третьою річницею Революції гідності, в суботу вранці збираються люди для проведення маршів і акцій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на Європейській площі, звідки має відправитися скорботна хода, станом на 10.30 перебуває близько 200 осіб.

Між Європейською площею і майданом Незалежності встановлено рамки металошукачів. На прилеглій території зосереджена велика кількість правоохоронців.

Люди приходять на Майдан із прапорами різних сотень Самооборони Майдану.

Ситуація наразі спокійна.

ВАЖЛИВЕ

Один український військовий загинув, троє поранені внаслідок обстрілу з боку бойовиків у п'ятницю

У рамках міжнародної співпраці Україна може отримати засоби РЕБ, розвідки, медзабезпечення

У Львівській області зростання злочинності вдвічі вище, ніж по Україні

РНБО рекомендує НБУ розробити механізм блокування платіжних систем суб'єктів країни-агресора

Бойовики знову обстріляли Авдіївку

ОСТАННЄ

Автомобіль зі зброєю затримали в Бахмуті

Жебрівський доручив якнайшвидше відновити зруйноване в Авдіївці житло

У Києві відбувся марш пам'яті Героїв Небесної сотні

"Кіборги" із союзу "Побратими України" стурбовані створенням об'єднань для дестабілізації в Україні

Порошенко: За останні 24 години на Донбасі загинули троє і поранені 12 українських військовослужбовців

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА