У центрі Києва починаються заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної сотні
У центрі Києва, де відбуваються заходи з ушанування пам'яті Героїв Небесної сотні у зв'язку з третьою річницею Революції гідності, в суботу вранці збираються люди для проведення маршів і акцій.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на Європейській площі, звідки має відправитися скорботна хода, станом на 10.30 перебуває близько 200 осіб.
Між Європейською площею і майданом Незалежності встановлено рамки металошукачів. На прилеглій території зосереджена велика кількість правоохоронців.
Люди приходять на Майдан із прапорами різних сотень Самооборони Майдану.
Ситуація наразі спокійна.