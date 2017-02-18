"Кіборги" із союзу "Побратими України" стурбовані створенням об'єднань для дестабілізації в Україні

Голова Служби безпеки України Василь Грицак обговорив із членами громадської організації "Всеукраїнський союз учасників бойових дій в АТО "Побратими України" ("кіборги") блокування руху поїздів на Донбасі та проблему створення об'єднань за участю колишніх "атошників" для дестабілізації ситуації в країні.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, В.Грицак на зустрічі вказав на необхідність об'єднання зусиль істинних патріотів для захисту держави. "Ми разом повинні захищати Батьківщину. Особливо це важливо саме сьогодні, в умовах загострення масштабної російської агресії, як воєнної, так і інформаційної", - зазначив він.

Голова правління громадської організації "Всеукраїнський союз учасників бойових дій в АТО "Побратими України" Микола Міньо сказав, що вони прийшли поговорити з В.Грицаком як з бойовим побратимом, про те, що відбувається в країні.

Члени громадської організації передали главі СБУ відкрите звернення, в якому, зокрема, йдеться про створення об'єднань за участю колишніх учасників АТО для дестабілізації ситуації.

"Ми дуже стурбовані ситуацією, яка склалася в багатьох регіонах нашої країни. Групи місцевих "князьків", спираючись на підтримку криміналітету й використовуючи сумнівного походження кошти, створюють громадські об'єднання з "атошників" для дестабілізації ситуації в Україні, намагаються штучно розколоти єдність нашої нації. Як патріотично налаштованій організації, до якої входить чимало героїв війни проти російських найманців, нам дуже шкода, що учасниками таких об'єднань стають колишні учасники антитерористичної операції", - йдеться в зверненні.