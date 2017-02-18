У Києві відбувся марш пам'яті Героїв Небесної сотні

Марш пам'яті Героїв Небесної сотні завершився панахидою та покладанням квітів до Меморіалу пам'яті, встановленого на Інститутській.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в заході взяли участь до 500 осіб. Вони пройшли маршем від Європейської площі через майдан Незалежності й Алею Небесної сотні. Люди несли квіти, лампадки та фотографії загиблих учасників Революції гідності.

Біля Меморіалу пам'яті загиблих вшанували хвилиною мовчання, а після панахиди поклали квіти.

Правопорядок у центрі Києва в суботу забезпечує велика кількість співробітників поліції та Національної гвардії.