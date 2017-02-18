Жебрівський доручив якнайшвидше відновити зруйноване в Авдіївці житло

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський дав доручення в найкоротші терміни відновити житло, зруйноване в результаті обстрілу Авдіївки 17 лютого.

"Сьогодні вранці оглянули наслідки вчорашнього обстрілу в Авдіївці. Дав указівку за максимально короткі терміни відновити зруйноване. Зараз головне - відновити людям житло", - написав він на сторінці в Фейсбук у суботу.

Як повідомлялося, 17 лютого ввечері бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки. Пошкоджений багатоповерховий будинок в кварталі Ювілейний, повністю зруйновано 2-й та 3-й поверхи, а також снаряд потрапив в 14-й поверх багатоповерхівки на вул. Грушевського, пошкоджено квартиру. У приватному секторі Авдіївки один снаряд впав поряд з житловим будинком, осколками пошкоджені вікна будинку і дах.

Крім того, снаряд потрапив у котельню загальноосвітньої школи №4.

В результаті обстрілу Авдіївки поранено двох місцевих жителів - братів, 1997 і 2002 років народження.