Події

12:29 18.02.2017

Автомобіль зі зброєю затримали в Бахмуті

Начальник ГУ Нацполіції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про виявлення в Бахмуті (Донецької області) автомобіля зі зброєю.

"Бахмут, ранок, 18.02. Співробітниками поліції, які несуть службу в мобільній групі в межах міста, був зупинений автомобіль. При огляді виявлено кілька рюкзаків. Тільки в одному 5 гранат і шматки пластиду. На місці працюють вибухотехніки", - написав він на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

В.Аброськін повідомив про затримання жінки і двох чоловіків: жителів села Луганське Бахмутського району.

Пасажирка автомобіля розповіла правоохоронцям, що річмішки везли для відправлення посилки службою доставки. "Весь цей арсенал мав потрапити в мирні області. І точно не як сувеніри на полицю, а для скоєння злочину", - написав В.Аброськін.

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