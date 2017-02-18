Події

13:56 18.02.2017

Четверо українських військових поранені в зоні АТО за добу

Четверо військовослужбовців Збройних сил України поранені за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій четверо українських військовослужбовців поранені. Крім того, загинув один волонтер", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку за добу зафіксовано 8 обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, в Кримському противник застосував протитанкові ракети, серія збройних провокацій також була в Попаснянському районі і Станиці Луганській.

На донецькому напрямку у Зацевому і Верхньоторецькому НЗФ застосували міномети, в районі Авдіївки тривають мінометні і танкові обстріли. В результаті було пошкоджено 2 будинки, постраждали 2 мирних жителя. Загалом за добу на донецькому напрямку зафіксовано 30 випадків порушення режиму припинення вогню, 14 з них - із застосуванням важкого озброєння.

На маріупольському напрямку епіцентр бойових дій перемістився в Волноваський район, де бойовики обстрілювали позиції сил АТО з мінометів, Старогнатівці застосували міномети і гармати, бронетехніку. Також НЗФ обстріляли КПВВ "Мар'їнка". Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано 35 обстрілів.

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