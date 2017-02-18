Синоптики прогнозують незначне підвищення температури повітря в Україні

Найближчими днями погоду в Україні визначатиме волога і тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці в окремих районах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах та на Закарпатті 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні 7-9° тепла.

У Києві в неділю без суттєвих опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 19 лютого найвища температура повітря була +10,8 в 1925 р., найнижча вночі -24,3 в 1954 р.

У понеділок в Україні без опадів, лише у південних областях вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-6° морозу; вдень 1-6° тепла, на Львівщині та Закарпатті місцями 7-9° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.