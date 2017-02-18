Події

15:32 18.02.2017

Нічний обстріл Трудовського призвів до пошкоджень 22 будинків

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що внаслідок обстрілу села Трудовське Волноваського району пошкоджено 22 будинки.

"Сьогодні вночі рашисти обстріляли селище Трудовське Волноваського району. Різного ступеня пошкодження дістали 22 будівлі. Дав вказівку терміново встановити характер ушкоджень, укомплектувати вантажівку будматеріалами і відправити її в Трудовське", - написав П.Жебрівський на сторінці у "Фейсбуці" в суботу.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що бойовики незаконних збройних формувань в п'ятницю близько 22.00 завдали артилерійського удару по населеному пункту Трудовське із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм. Унаслідок обстрілу знищено один автомобіль, пошкоджено кілька автомобілів.

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