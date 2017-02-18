Двоє військових загинули, один травмований унаслідок пожежі в розташуванні 16 омпб на Сумщині

Двоє військовослужбовців загинули, один травмований унаслідок пожежі, що сталася в суботу в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону (омпб) в Сумській області, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Двоє військовослужбовців загинули, ще один дістав травм унаслідок пожежі, що сталася 18 лютого о 12.44 в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині. Наразі пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставили у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу", - йдеться в повідомленні.