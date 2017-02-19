Трамп узгодить з конгресом заходи для покарання Росії за ситуацію в Україні, впевнений сенатор-республіканець Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що президент США Дональд Трамп узгодить заходи покарання для Росії за її поведінку в Криму і на сході України.

"Ми будемо голосувати за питання щодо Криму, це буде двопартійне голосування. І я впевнений, що президент Трамп разом із нами погоджує заходи для покарання Росії", - сказав він у неділю під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Він також висловив сподівання, що в 2017 році "Росія нарешті відчує на собі наслідки за свої дії в Криму та на сході України".