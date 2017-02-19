Події

12:17 19.02.2017

Трамп узгодить з конгресом заходи для покарання Росії за ситуацію в Україні, впевнений сенатор-республіканець Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що президент США Дональд Трамп узгодить заходи покарання для Росії за її поведінку в Криму і на сході України.

"Ми будемо голосувати за питання щодо Криму, це буде двопартійне голосування. І я впевнений, що президент Трамп разом із нами погоджує заходи для покарання Росії", - сказав він у неділю під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Він також висловив сподівання, що в 2017 році "Росія нарешті відчує на собі наслідки за свої дії в Криму та на сході України".

ВАЖЛИВЕ

Аваков: Поставки з окупованих територій треба обмежити вугіллям і продукцією для металургійного комплексу

Двоє військових загинули, один травмований унаслідок пожежі в розташуванні 16 омпб на Сумщині

Аваков: Не думаю, що на акціях у Києві будуть гіперпотрясіння, важливо не допустити провокацій

Нічний обстріл Трудовського призвів до пошкоджень 22 будинків

Один український військовий загинув, троє поранені внаслідок обстрілу з боку бойовиків у п'ятницю

ОСТАННЄ

Визнання в РФ документів т. зв. "ДНР" і "ЛНР" не сумісно з цілями мінського процесу

Аваков про блокаду Донбасу: це політичні амбіції, питання треба вирішувати публічною комунікацією

Синоптики прогнозують незначне підвищення температури повітря в Україні

Четверо українських військових поранені в зоні АТО за добу

Автомобіль зі зброєю затримали в Бахмуті

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в кировограде
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА