Аваков про блокаду Донбасу: це політичні амбіції, питання треба вирішувати публічною комунікацією

Продовження блокади на Донбасі неминуче призведе до економічних втрат, за блокуванням стоять політичні амбіції, вирішити ситуацію можна тільки у сфері публічної комунікації, переконаний міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр виклав своє бачення ситуації з блокадою на Донбасі. За його словами, є сама проблема, а є піар на ній.

А.Аваков зазначив, що підприємства ДТЕК минулого року перерахували до держбюджету України 36,1 млрд грн податків, оборот між комплексом підприємств відбувається в українській національній валюті, отже, гроші не йдуть за межі України.

Глава МВС наголосив на важливості розуміння суті економічної складової проблеми і закликав учасників блокади до здорового глузду.

"А нічого, що ми закриваємо вугілля зі своєї окупованої території від наших українських громадян, тоді як з РФ продовжуємо спокійно отримувати вугілля 10 млн тонн на рік? Про це ніхто не пам'ятає? А нічого взагалі, що ми купуємо у Словенії за реекспортом російський газ", - нагадав А.Аваков.

Він наголосив, що сотні тисяч людей, які працюють на підприємствах, можуть залишитися без роботи. "Близько 125 тисяч шахтарів і працівників задіяні у видобутку вугілля на окупованих територіях... На нашій території робітників, задіяних у цій сфері – близько 300 тисяч... Невже залишити цих людей без роботи – це звільнити Донбас?", - висловив здивування А.Аваков.

Глава МВС також переконаний, що питання підтримки або непідтримки блокади штучно розділяє суспільство на різних рівнях, розхитує ситуацію всередині країни і дає підстави для ескалації конфлікту ззовні.

"Мені дуже важливо, щоб кожен, хто називає себе українським патріотом, уважно зважив все... Цю ситуацію треба зрозуміти. І ті, хто зараз грають на цьому, чинять нечесно щодо країни", - наголосив А.Аваков.

Щодо безпосередньо роботи поліції на місці, то, за словами глави відомства, вона зводиться до забезпечення правопорядку. Міністр запевнив, що не допустить провокацій і перекриття доріг, що з'єднують українські позиції у бойовій зоні.

"Упевнений, що з'являтимуться ті, хто спробує загострити ситуацію, провокувати, щоб їх побили. Той, хто знає Аброськіна (начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін - ІФ), має знати, яких зусиль йому коштувало сказати "бий по другій щоці". Тому що така установка – уникати провокацій", - зазначив він.

А.Аваков вважає, за розхитуванням питання блокади на Донбасі криється політичний інтерес окремих людей. "Хто це придумав в морози починати таку акцію? Це зручно, тому що потрапляє під річницю Майдану? Тут тільки політичні амбіції. І все", - сказав він.

Говорячи про те, яким чином можна врегулювати ситуацію та зняти напруження в суспільстві, А.Аваков наголосив: "Вважаю, що цей процес треба вирішувати виключно у сфері публічної комунікації".

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