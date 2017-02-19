Визнання в РФ документів т. зв. "ДНР" і "ЛНР" не сумісно з цілями мінського процесу

Визнання в РФ паспортів та інших документів т. зв. "ДНР" і "ЛНР" суперечить цілям мінського процесу з врегулювання ситуації на сході України, заявляють у посольстві США в Україні.

"Російське визнання документів із сепаратистських республік викликає занепокоєння і не сумісно з узгодженими цілями Мінська", - повідомляється в мікроблозі американського посольства в соцмережі Twitter в неділю.

У посольстві також зазначають, що занепокоєні постійними боями і використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

"Закликаємо до відведення важкого озброєння для досягнення стійкого припинення вогню на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у суботу підписав указ "Про визнання в РФ документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Як йдеться в документі, рішення ухвалено "з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного гуманітарного права".

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов заявив, що підписання цього указу означає юридичне визнання квазідержавних терористичних угруповань і вихід російської сторони з Мінського процесу.

За минулу добу, 18 лютого, за даними штабу АТО, бойовики 105 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, при цьому активно використовуючи важке озброєння, яке, згідно з Мінським домовленостями, має бути відведено.