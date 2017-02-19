Події

13:19 19.02.2017

У зоні АТО в суботу зник безвісти військовослужбовець ЗСУ, 9 поранені

Один військовослужбовець Збройних сил України пропав безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни в суботу, 18 лютого, дев'ять дістали поранень і травм, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил України не було. Проте дев'ять військовослужбовців дістали поранень і травм. І, крім того, один військовослужбовець пропав безвісти", - сказав А.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

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