Події

13:25 19.02.2017

У Львові жінка загинула від удару шматком льоду, що зірвався з даху

80-річна жінка загинула у центрі Львова після того, як на неї впав великий шматок льоду з даху храму, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Інцидент стався близько 11 години дня на вулиці Краківській, 24. На жінку впав великий шматок льоду з даху храму Преображення Господнього (УГКЦ). Від отриманих травм жінка померла до приїзду автомобіля "швидкої допомоги".

У прес-службі повідомили, що загибла є жителькою Жовківського району Львівської області.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

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