Під Авдіївкою загострюються бойові дії

Ситуація в районі Авдіївки Донецької області за минулу добу демонструє тенденцію до загострення, бойовики активізувалися на ділянках, які зазвичай спокійні, констатує спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Під Авдіївкою ситуація демонструє тенденцію до загострення... За приблизними підрахунками Генерального штабу, вчора біля Авдіївки противник випустив більше 30 мін і близько 70 танкових снарядів", - повідомив О.Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

За його інформацією, бойовики активізувалися також на інших ділянках фронту донецького напрямку. "Загалом на Донецькому напрямку вчора спокійних ділянок не було...За добу зафіксовано 41 ворожий обстріл, у двох випадках ворог застосовував важке озброєння", - сказав спікер Міноборони.

О.Мотузяник повідомив, що українські війська вели інтенсивний вогонь у відповідь.